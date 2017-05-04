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Экономика

На завершение строительства дороги Тамчи — Чолпон-Ата нужно 726,9 миллиона сомов

На завершение строительства дороги Тамчи — Чолпон-Ата потребуется 726,9 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог КР.

В соответствии с утвержденным 15 февраля перечнем объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета, на реконструкцию автомобильной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду предусмотрено 212 миллионов сомов. Деньги выделены в полном объеме.

В настоящее время генеральным подрядчиком ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай» на участке Тамчи — Чолпон-Ата (43,5-78 километры и 81,2-85 км) ведутся строительные работы.

Департамент дорожного хозяйства при Минтрансе совместно с консультантом «Кыргыз Трек Интернэшнл» произвел ориентировочный расчет проектной стоимости работ. Для завершения проектных работ на этом участке в 38,3 километра до конца августа потребуется 726 миллионов 924,1 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51224/
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