На завершение строительства дороги Тамчи — Чолпон-Ата потребуется 726,9 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог КР.

В соответствии с утвержденным 15 февраля перечнем объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета, на реконструкцию автомобильной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду предусмотрено 212 миллионов сомов. Деньги выделены в полном объеме.

В настоящее время генеральным подрядчиком ОсОО Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай» на участке Тамчи — Чолпон-Ата (43,5-78 километры и 81,2-85 км) ведутся строительные работы.