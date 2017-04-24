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Экономика

Падение доллара в Кыргызстане — сезонное явление. Увеличилось число переводов

Нынешнее падение доллара в Кыргызстане связано с внутренними сезонными факторами. В это время года увеличивается число денежных переводов. Так прокомментировали ИА «24.kg» ситуацию на валютном рынке страны в управлении денежно-кредитных операций Национального банка.

Отмечается, что сейчас на рынке относительно стабильная ситуация с преобладанием предложения иностранной валюты над ее спросом. Увеличение предложения объясняется внешним благоприятным фоном и внутренними сезонными факторами. В итоге это привело к краткосрочной волатильности курса.

С начала 2017 года по 22 апреля официальный курс доллара США к сому снизился на 2,5 процента — с 69,2301 до 67,4719 сома.

Для смягчения резких колебаний обменного курса и стабилизации ситуации на валютном рынке 18 и 21 апреля 2017 года Национальный банк проводил операции по покупке иностранной валюты на $12,65 миллиона. При этом чистая продажа долларов с начала года сложилась в сумме $5 миллионов.

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При этом в НБ КР подчеркивают, что прежде чем говорить о влиянии доллара на экономику, надо обратить внимание на ее структуру. Кыргызстан — страна нетто-импортер. То есть мы импортируем больше, чем экспортируем, и показатели торгового баланса отрицательные.

«Если продолжится тенденция ослабления обменного курса доллара США, это в первую очередь может привести к улучшению покупательской способности населения и показателей государственного бюджета вследствие снижения расходов на обслуживание государственного долга. В долгосрочной перспективе ослабление обменного курса доллара США может ухудшить условия внешней торговли и снизить конкурентоспособность местных производителей на внешних рынках при условии, что национальные валюты торговых партнеров Кыргызстана будут слабеть», — прокомментировали в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50353/
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