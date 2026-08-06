Оверчук: Инвестиции из РФ вносят вклад в улучшение энергобаланса Кыргызстана

Российские инвестиции вносят реальный вклад в улучшение энергобаланса Кыргызстана, заявил на Кыргызско-Российском экономическом форуме в Чолпон-Ате вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«...Здесь, в Иссык-Кульской области, завершается строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции, в самое ближайшее время состоится ее открытие. Параллельно российский инвестор строит ветровую электростанцию здесь же. Российские инвестиции вносят реальный вклад в улучшение энергобаланса Киргизии», — сказал он.

Алексей Оверчук добавил, что реализации совместных проектов и росту инвестиций в том числе способствует РКФР как один из ключевых институтов укрепления двусторонних связей.

«Реализовано около 4 тысяч проектов во всех регионах республики», — отметил он.