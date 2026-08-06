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Экономика

Сложности с обменом наличных российских рублей прокомментировал Нацбанк КР

Национальный банк Кыргызстана прокомментировал 24.kg ситуацию с приемом и обменом наличных российских рублей в коммерческих банках страны.

Как отметили в регуляторе, изменение условий проведения операций связано с усилением контроля со стороны российских коммерческих банков при приеме наличных рублей от зарубежных банков, в том числе из Кыргызстана.

По данным Нацбанка, с аналогичной проблемой столкнулись и другие страны региона.

Так, в Казахстане ряд банков ввел комиссии за прием наличных российских рублей через кассы,  а некоторые финансовые организации Армении полностью приостановили операции с наличными рублями.

В Нацбанке пояснили, что сложившаяся ситуация ограничила возможности кыргызстанских банков по обслуживанию оборота наличных рублей. В связи с этим коммерческие банки пересмотрели тарифы и условия обслуживания, чтобы компенсировать возросшие расходы и минимизировать операционные риски. 

В НБ КР подчеркнули, что ограничения касаются исключительно операций с наличными российскими рублями. Безналичные расчеты, включая денежные переводы, проводят в обычном режиме.

В Нацбанке заявили, что не вводили ограничений на прием наличных российских рублей и не давали коммерческим банкам рекомендаций ограничивать такие операции. Согласно законодательству Кыргызстана, тарифная политика, включая размер комиссий за банковские услуги, относится к компетенции самих банков и определяется ими самостоятельно с учетом экономической целесообразности и оценки рисков.

Регулятор добавил, что продолжает отслеживать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Ранее сообщалось, что житель Кыргызстана не смог обменять наличные российские рубли на сомы ни в одном из филиалов коммерческих банков в районе рынка «Дордой» в Бишкеке. В ряде финансовых учреждений тогда пояснили, что из-за изменений в порядке работы с наличными рублями кыргызстанские банки столкнулись с ограничениями при их отправке в российские банки для зачисления на корреспондентские счета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384321/
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