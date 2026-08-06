Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана. Об этом сегодня на Кыргызско-Российском экономическом форуме в Чолпон-Ате сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, взаимный товарооборот за первые пять месяцев 2026 года вырос на 25,5 процента, достигнув 2,3 миллиарда долларов.

Он добавил, что РФ занимает значительное место в структуре внешнеторгового оборота КР, составив 27,1 процента от общего объема.

«Кыргызская Республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС. Особенно хочется обратить внимание на успехи кыргызской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в ЕАЭС. По итогам 2021-2025 годов рост ВВП КР составил 55,3 процента, что является лидирующим показателем в Союзе», — заявил Алексей Оверчук.