13:39
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана — Оверчук

Россия обеспечила 27,1 процента внешнеторгового оборота Кыргызстана. Об этом сегодня на Кыргызско-Российском экономическом форуме в Чолпон-Ате сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, взаимный товарооборот за первые пять месяцев 2026 года вырос на 25,5 процента, достигнув 2,3 миллиарда долларов.

Он добавил, что РФ занимает значительное место в структуре внешнеторгового оборота КР, составив 27,1 процента от общего объема.

«Кыргызская Республика является важным участником интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС. Особенно хочется обратить внимание на успехи кыргызской экономики, которых она добилась в значительной степени благодаря участию в ЕАЭС. По итогам 2021-2025 годов рост ВВП КР составил 55,3 процента, что является лидирующим показателем в Союзе», — заявил Алексей Оверчук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384319/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Оверчук: Инвестиции из РФ вносят вклад в улучшение энергобаланса Кыргызстана
Уровень самообеспечения продовольствием в странах ЕАЭС составляет 94 процента
Популярные новости
Рубль упал до&nbsp;минимума за&nbsp;последние четыре месяца: курс валют на&nbsp;5&nbsp;августа Рубль упал до минимума за последние четыре месяца: курс валют на 5 августа
Юань бьет рекорд, подорожали и&nbsp;другие валюты: курс на&nbsp;3&nbsp;августа Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа
Адылбек Касымалиев предупредил о&nbsp;дальнейшем росте цен на&nbsp;бензин Адылбек Касымалиев предупредил о дальнейшем росте цен на бензин
Сом подорожал к&nbsp;рублю, юаню и&nbsp;тенге: курс валют на&nbsp;4&nbsp;августа Сом подорожал к рублю, юаню и тенге: курс валют на 4 августа
Бизнес
Как заработать на&nbsp;акциях удаленно: интервью с&nbsp;директором Freedom Broker Как заработать на акциях удаленно: интервью с директором Freedom Broker
Подарки в&nbsp;O!Store: наушники к&nbsp;смартфонам Xiaomi и&nbsp;POCO Подарки в O!Store: наушники к смартфонам Xiaomi и POCO
5G&nbsp;без границ: Beeline запускает связь нового поколения в&nbsp;международном роуминге 5G без границ: Beeline запускает связь нового поколения в международном роуминге
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил автопополнение баланса с&nbsp;кешбэком за&nbsp;связь Мобильный оператор О! запустил автопополнение баланса с кешбэком за связь
6 августа, четверг
13:33
Кыргызстан и Россия создадут единого мобильного оператора Кыргызстан и Россия создадут единого мобильного операто...
13:20
Минприроды призывает оценивать реальное качество воздуха, а не отчеты
13:11
Кыргызстан подпишет соглашения с Россией на 800 миллионов долларов
12:53
Оверчук: Инвестиции из РФ вносят вклад в улучшение энергобаланса Кыргызстана
12:39
В микрорайоне «Асанбай» в Бишкеке упал строительный кран и повредил автомобили