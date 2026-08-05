Кыргызстанцы вошли в число самых активных туристов Центральной Азии

В 2025 году граждане Кыргызстана составили 19 процентов иностранных туристов, посетивших страны Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

По этому показателю Кыргызстан занял четвертое место. Первое место у Казахстана — 29 процентов, далее идут Узбекистан — 22 процента и Россия — 20 процентов. На долю Китая пришлось 2 процента.

Кыргызстан также вошел в тройку самых популярных направлений среди жителей Центральной Азии.

На поездки в республику пришлось 18 процентов регионального выездного турпотока. Выше показатели только у Узбекистана — 25 процентов и Казахстана — 23 процента.

В целом в 2025 году туризм принес экономике Центральной Азии 20,1 миллиарда долларов. Это 4,3 процента совокупного ВВП региона. За год вклад отрасли вырос на 17,7 процента.