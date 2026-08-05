Нелегальные сигареты: в Казахстане предлагают закрыть границу с Кыргызстаном

В Казахстане предлагают временно ограничить ввоз табачной продукции через границу с Кыргызстаном. Причиной называют рост нелегального рынка сигарет, который, по оценке экспертов, уже приближается к 20 процентам. Об этом пишет Orda.kz.

С такой инициативой выступил журналист и общественный деятель Кирилл Павлов, опубликовавший расследование о продаже контрабандного табака в регионах Казахстана. По его мнению, запрет может действовать до тех пор, пока две страны не усилят контроль за перемещением подакцизных товаров.

Кирилл Павлов заявил, что нелегальные сигареты свободно продаются в Актобе, Шымкенте, Караганде и Алматы. В отдельных городах торговля сосредоточена на крупных рынках, где покупателям предлагают пачки и блоки без акцизных марок и обязательной маркировки.

По данным расследования, в Актобе контрабандные сигареты продают на центральном рынке. В Шымкенте такие торговые точки работают в районе рынка «Акбар». В Караганде журналист обнаружил большой ассортимент нелегальной табачной продукции, которую продавали практически как в обычном специализированном магазине.

В Алматы журналисты Orda.kz также нашли несколько точек продажи. На Зеленом базаре сигареты доставали из-под прилавка и передавали покупателям в непрозрачном пакете после оплаты наличными. На рынке «Тастак» пачка стоила 500 тенге, блок — 4,5 тысячи тенге. Еще в одной торговой точке товар без акцизов и маркировки лежал открыто на прилавке.

По оценке Кирилла Павлова, с каждой проданной пачки нелегальных сигарет бюджет Казахстана недополучает около 400 тенге. Фактически государство не получает с такого товара ни акцизов, ни других налоговых платежей.

Журналист считает, что открытую продажу в городах обеспечивает устойчивый оптовый канал. По его данным, значительная часть поставок может проходить через приграничные районы Жамбылской области.

При этом Кирилл Павлов отдельно отметил, что не утверждает, будто сигареты производят в Кыргызстане. Речь идет о необходимости проверить маршрут их перемещения и усилить контроль на границе.

Orda.kz напоминает, что проблемы с контрабандой на кыргызско-казахском направлении фиксировались и раньше. В 2024 году на пропускном пункте «Карасу» пресекли попытку ввоза из Кыргызстана 65 тысяч пачек незадекларированных сигарет Oris.

По документам грузовой автомобиль перевозил металлические уголки. Однако при проверке внутри обнаружили более 15 тонн товаров, включая табачную продукцию без маркировки.

В мае 2026 года ГКНБ Кыргызстана сообщал о задержании предполагаемых организаторов канала контрабанды иностранной табачной продукции через территорию страны. По данным кыргызстанских СМИ, среди задержанных были сотрудники Пограничной службы.

Авторы публикации отмечают, что, несмотря на задержания, нелегальные сигареты продолжают поступать на казахстанские рынки. Предположительно товар маскируют под другие грузы, а после прохождения границы быстро распределяют по оптовым и розничным точкам.

Дешевые сигареты создают проблемы не только для бюджета. Они продаются без подтвержденного происхождения и контроля качества, а низкая цена позволяет теневому рынку конкурировать с легальными продавцами.

В качестве временной меры эксперты предлагают ограничить ввоз табачной продукции через кыргызскую границу и усилить досмотр грузов на наиболее уязвимых участках. За это время Казахстан и Кыргызстан могли бы сверить сведения о перевозчиках, документы, маркировку и происхождение товара.

Официального решения о введении ограничений нет. Власти Казахстана и Кыргызстана предложение пока не комментировали.