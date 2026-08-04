В Бишкеке некоторые банки не принимают наличные рубли. Ответ финучреждений

Кыргызстанец не смог обменять российские рубли на сомы ни в одном из филиалов коммерческих банков в районе рынка «Дордой» в Бишкеке.

По словам мужчины, он обошел почти все банковские отделения, но рубли у него взять отказались. При этом, как утверждает он, сотрудники не смогли дать ему четкого объяснения причин отказа.

24.kg обратилось за разъяснениями в несколько коммерческих банков. В двух из них сообщили, что в условиях изменяющейся рыночной ситуации финансовые организации могут временно корректировать перечень операций с наличной иностранной валютой. Такие решения каждый банк принимает самостоятельно в рамках действующей системы управления рисками.

Одной из основных причин в банках назвали изменение порядка работы с наличными российскими рублями.

Действующие ограничения не позволяют финучреждениям Кыргызстана направлять наличные рубли в российские банки для их зачисления на корреспондентские счета.

В связи с этим возможности обращения наличной российской валюты существенно ограничены, что требует более взвешенного подхода к ее приему.

При этом в банках подчеркнули, что речь идет не о полном прекращении обслуживания клиентов в российских рублях, а лишь об изменении условий отдельных операций с наличными. Безналичные расчеты, переводы и другие операции могут осуществляться в обычном порядке либо на условиях, установленных конкретным банком.

Подобные меры носят временный характер и регулярно пересматриваются в зависимости от ситуации на рынке, работы платежной инфраструктуры и возможностей операций с наличной валютой.

Ждем официальный комментарий Национального банка.