Долг Кыргызстана перед Китаем сократился до 1,4 миллиарда долларов

Долг Кыргызстана перед Китаем сократился примерно с 1,7 миллиарда до 1,4 миллиарда долларов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, в последние годы КР не привлекала новые кредиты у КНР, а ранее полученные займы постепенно погашаются.

Адылбек Касымалиев отметил, что сейчас на Китай приходится чуть более 20 процентов внешнего долга страны.

Среди других крупных кредиторов Кыргызстана — Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Большинство таких кредитов предоставляется на длительный срок и по льготным ставкам.

Глава кабмина сообщил, что государственный долг КР составляет около 42 процентов ВВП. Закон допускает его увеличение до 60 процентов, однако президент поручил удерживать показатель ниже 50 процентов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что сам по себе государственный долг не свидетельствует о критической ситуации.

Для сравнения он привел данные по развитым странам, где размер долга нередко превышает объем годового ВВП.

Председатель кабмина также разъяснил, что означает профицит бюджета. По его словам, это не свободные деньги, которые остаются неиспользованными. Дополнительные доходы заранее направляются на развитие, капитализацию госпредприятий и погашение долгов.

Он сообщил, что в 2015-м республиканский бюджет составлял около 115 миллиардов сомов, а по итогам прошлого года превысил 600 миллиардов.

Сейчас только на выплату заработной платы из бюджета направляется более 200 миллиардов сомов.

Адылбек Касымалиев добавил, что власти продолжат повышать зарплату, пенсии и пособия по мере роста доходов бюджета. При этом для улучшения жизни неработающих граждан, по его словам, необходимо создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в строительство предприятий.