16:18
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Долг Кыргызстана перед Китаем сократился до 1,4 миллиарда долларов

Долг Кыргызстана перед Китаем сократился примерно с 1,7 миллиарда до 1,4 миллиарда долларов. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, в последние годы КР не привлекала новые кредиты у КНР, а ранее полученные займы постепенно погашаются.

Адылбек Касымалиев отметил, что сейчас на Китай приходится чуть более 20 процентов внешнего долга страны.

Среди других крупных кредиторов Кыргызстана — Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Большинство таких кредитов предоставляется на длительный срок и по льготным ставкам.

Глава кабмина сообщил, что государственный долг КР составляет около 42 процентов ВВП. Закон допускает его увеличение до 60 процентов, однако президент поручил удерживать показатель ниже 50 процентов.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что сам по себе государственный долг не свидетельствует о критической ситуации.

Для сравнения он привел данные по развитым странам, где размер долга нередко превышает объем годового ВВП.

Председатель кабмина также разъяснил, что означает профицит бюджета. По его словам, это не свободные деньги, которые остаются неиспользованными. Дополнительные доходы заранее направляются на развитие, капитализацию госпредприятий и погашение долгов.

Он сообщил, что в 2015-м республиканский бюджет составлял около 115 миллиардов сомов, а по итогам прошлого года превысил 600 миллиардов. 

Сейчас только на выплату заработной платы из бюджета направляется более 200 миллиардов сомов.

Адылбек Касымалиев добавил, что власти продолжат повышать зарплату, пенсии и пособия по мере роста доходов бюджета. При этом для улучшения жизни неработающих граждан, по его словам, необходимо создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции в строительство предприятий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384081/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Касымалиев заявил, что среди его родственников нет высокопоставленных чиновников
Глава кабмина назвал два главных проекта для будущего Кыргызстана
Адылбек Касымалиев: Чиновников не должны сажать за ошибки при реформах
Каждому инвестпроекту назначили министра — за провалы обещают наказывать
Кабмин: ВВП Кыргызстана по итогам года может превысить 2 триллиона сомов
Землю инвесторам не продают, но без долгой аренды они не придут — Касымалиев
Касымалиев: За пять лет в Кыргызстане отменили около 400 лишних разрешений
Подготовка к саммиту ШОС и Играм кочевников завершена на 98 процентов
Пенсии пересчитают с 1 октября — названа новая минимальная сумма
«Кыргыз маданият сервис» получил право на налоговые льготы при импорте
Популярные новости
Юань бьет рекорд, подорожали и&nbsp;другие валюты: курс на&nbsp;3&nbsp;августа Юань бьет рекорд, подорожали и другие валюты: курс на 3 августа
Кыргызстан договорился с&nbsp;Россией о&nbsp;поставках 100 тысяч тонн ГСМ в&nbsp;месяц Кыргызстан договорился с Россией о поставках 100 тысяч тонн ГСМ в месяц
Евро перешагнул рубеж в&nbsp;100&nbsp;сомов, рубль обновил минимум: курс валют на&nbsp;31&nbsp;июля Евро перешагнул рубеж в 100 сомов, рубль обновил минимум: курс валют на 31 июля
Бензин и&nbsp;дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в&nbsp;июле и&nbsp;с&nbsp;начала года Бензин и дизтопливо: насколько стало дороже заправляться в июле и с начала года
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
16:11
Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за соцсетями Глава кабмина рассказал, как Садыр Жапаров следит за со...
16:09
В Джумгале мужчина забрал более 120 голов скота и скрылся
16:06
Женщина напала на сотрудницу «Ош-Тазалыка» и заявила, что ничего не помнит
16:01
Минэнерго поручило ускорить подготовку энергосистемы к ШОС, ВИК и зиме
15:52
Прием в первый класс. Какие документы нужно сдать в школу