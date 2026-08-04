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Экономика

Касымалиев заявил о сокращении теневой экономики более чем наполовину

Масштабы теневой экономики в Кыргызстане за последние годы сократились более чем наполовину. Такую оценку председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев озвучил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, этому способствовали цифровизация налоговой системы, автоматизация учета и внедрение электронных счетов-фактур. 

При этом власти, как отметил глава кабмина, не повышали количество и ставки основных налогов, а по отдельным направлениям даже снизили нагрузку.

«Раньше говорили, что теневая экономика составляет около 40 процентов. Сейчас точную цифру не назову, но, по моему мнению, она сократилась более чем наполовину», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он пояснил, что электронный учет позволяет налоговым органам видеть движение товаров между поставщиками и предпринимателями. Благодаря этому компаниям стало сложнее скрывать объемы продаж и полученные доходы.

Глава кабмина также обратился к предпринимателям с призывом работать открыто и своевременно платить налоги.

По его словам, государство готово защищать права добросовестного бизнеса, в том числе от незаконного давления со стороны правоохранительных и других государственных органов.

«Работайте честно и открыто, мы готовы защищать ваши права. Но если доходы скрываются и налоги не платятся, будут применяться предусмотренные законом штрафы», — сказал он.

Касымалиев отметил, что все обращения предпринимателей о давлении и нарушении их прав рассматриваются властями. Он заверил, что бизнес должен быть защищен законом.

По словам главы кабмина, рост производства и легализация экономики повлияли и на общий объем ВВП. ВВП на душу населения, как он сообщил, вырос примерно с 1 тысячи 250 долларов в 2020–2021 годах до 3 тысяч 75 долларов.

К 2030 году власти планируют увеличить объем экономики Кыргызстана более чем до 30 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения — до 5 тысяч долларов.

При этом Касымалиев признал, что экономический рост должен ощущаться в повседневной жизни граждан. В качестве примера он напомнил о двукратном повышении с 1 апреля зарплат учителей, врачей и других работников социальной сферы.

На увеличение оплаты труда бюджетников в 2026 году, по его словам, дополнительно направили 62 миллиарда сомов. Также с 1 октября планируется повысить пенсии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/384080/
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