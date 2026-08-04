Касымалиев: За пять лет в Кыргызстане отменили около 400 лишних разрешений

За последние пять лет в Кыргызстане значительно сократили бюрократические барьеры для граждан и бизнеса. Об этом председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил в интервью агентству «Кабар».

По его словам, власти пересмотрели десятки законов и постановлений кабмина, а также проанализировали функции каждого министерства.

«У разных ведомств было много дублирующих функций. Каждое хотело выдавать свои разрешения и лицензии. Было более 900 таких требований, около 400 из них мы отменили», — сообщил глава кабмина.

Он отметил, что главными задачами правительства остаются повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий для предпринимателей.

По словам Касымалиева, устранение административных препятствий способствовало росту экономики и доходов бюджета.

Глава кабмина заявил, что особенно заметные изменения в стране произошли за последние пять лет. Одной из причин он назвал усиление борьбы с коррупцией и личный контроль президента Садыра Жапарова за экономическими реформами.

Касымалиев также напомнил об урегулировании пограничных вопросов с соседними странами. По его словам, решение многолетних споров между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном укрепило безопасность региона и повысило его привлекательность для инвесторов.

«Установление мира в Центральной Азии стало важным сигналом для всего мира. Теперь инвесторы видят, что в регион можно приходить и вкладывать средства», — отметил он.

Председатель кабмина добавил, что в рамках достигнутых договоренностей страны обменялись отдельными территориями и населенными пунктами, а для переселяемых жителей построили новые села.

Говоря о 35-летии независимости Кыргызстана, Касымалиев заявил, что главным достижением страны стало сохранение суверенитета, несмотря на политические и экономические кризисы.

Главным упущением предыдущих лет он назвал недостаточно жесткую борьбу с коррупцией и бюрократией.

По его мнению, если бы аналогичные реформы начали раньше, Кыргызстан сегодня мог бы добиться более высоких экономических показателей.

Касымалиев напомнил, что после пандемии экономика страны постепенно восстановилась. Рост ВВП в 2022 и 2023 годах составлял около 9 процентов, в 2024-м — 11,5 процента, а по итогам первого полугодия 2026 года — 11,6 процента.