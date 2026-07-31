В Узбекистане предложили ввести налог на доходы по банковским депозитам

В Узбекистане предложили изменить порядок налогообложения доходов от банковских вкладов — проценты, которые граждане получают по депозитам, могут облагаться налогом по ставке 5 процентов.

По данным Podrobno.uz, для этого предлагают внести изменения в Налоговый кодекс и установить для депозитных доходов такой же налоговый режим, как для дивидендов. По расчетам авторов инициативы, мера может приносить бюджету около 1,4 триллиона сумов (более 116 миллионов долларов. — Прим. 24.kg) ежегодно.

В Институте сокращения доли теневой экономики, совершенствования налогового и таможенного администрирования и фискальных анализов отметили, что проценты по депозитам остаются единственным видом пассивного дохода физических лиц, который полностью освобожден от налогообложения с 1998 года. При этом другие виды пассивных доходов уже им облагают: доходы от аренды имущества, роялти и прирост капитала — по ставке 12 процентов.

В качестве аргумента в институте привели опыт других стран. Налоги на процентные доходы по банковским вкладам действуют, в частности, в Казахстане, Азербайджане и Индии (10 процентов), Таиланде (15 процентов), Турции (15–40 процентов), Индонезии (20 процентов) и Германии (26,4 процента).

Пока инициатива остается предложением экспертного института, а не утвержденным решением: его дальнейшая судьба зависит от того, поддержат ли идею профильные ведомства, включая Министерство экономики и финансов и Центральный банк.