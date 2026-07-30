В Кыргызстане насчитывается более 825 тысяч субъектов бизнеса

На 1 июля 2026 года в Кыргызстане зарегистрировано 825,8 тысячи действующих хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц). По сравнению с прошлым годом их общее число увеличилось на 2,1 процента, говорится в данных Национального статистического комитета.

В структуре преобладают индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, на долю которых приходится 50,6 и 43 процента.

Доля зарегистрированных юридических лиц составляет 5,5 процента, или 45,6 тысячи единиц, причем подавляющее большинство среди них (85,2 процента) относится к малым предприятиям. Абсолютное большинство субъектов (98,5 процента) работают в рамках частной формы собственности.

Распределение по регионам

Ошская область: 192,4 тысячи (23,3 процента от общего числа).

Джалал-Абадская область: 140 тысяч (17 процентов).

Чуйская область: 123,1 тысячи (14,9 процентов).

Бишкек: 83,3 тысячи (10,1 процента).

Баткенская область: 77 тысяч (9,3 процента).

Иссык-Кульская область: 70,6 тысячи (8,5 процентов).

Нарынская область: 60,3 тысячи (7,3 процента).

Таласская область: 42,5 тысячи (5,1 процента).

Ош: 36,6 тысячи (4,4 процента).

Наиболее высокие темпы роста числа субъектов зафиксировали в городах Оше (15,8 процента) и Бишкеке (10 процентов).

Бизнес по отраслям

В разрезе видов экономической деятельности структура распределения выглядит следующим образом: