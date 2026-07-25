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Экономика

Узбекистан стал основным покупателем меда из Кыргызстана

За первые пять месяцев 2026 года из Кыргызстана вывезли 186,1 тонны натурального меда. Экспорт продукта увеличился на 33,6 процента по сравнению с январем  маем 2025-го. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

По его сведениям, в денежном эквиваленте экспорт достиг 640,7 тысячи долларов (или 56 миллионов 28 тысяч 500 сомов). Рост в валютной выручке составил 15,7 процента.

Узбекистан стал главным направлением по объему закупки меда. Поставки выросли в 6,8 раза — 103,3 тонны на 88,2 тысячи долларов.

Япония является наиболее премиальным рынком и занимает первое место по стоимости экспорта. В эту страну направили 20,8 тонны меда на 204 тысячи долларов.

Поставки в Китай составили 34,9 тонны на 190,7 тысячи долларов (рост на 8,6 процента в стоимостном выражении при снижении физического объема на 40,8 процента).

Объединенные Арабские Эмираты закупили 9,4 тонны меда на 41,5 тысячи долларов.

Возобновились поставки в Россию — за пять месяцев туда вывезли 1,5 тонны меда на 19 тысяч долларов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382992/
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