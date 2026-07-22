19:39
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Более 64 тысяч машин: авторынок Кыргызстана показал заметный рост

За первые пять месяцев 2026 года в Кыргызской Республике зафиксировали значительный рост внешнеторгового оборота легковых автомобилей и грузовой техники. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Импорт легковых автомобилей

В страну завезли 64 тысячи 538 машин на общую сумму 527 миллионов 379 тысяч долларов. Данный показатель вырос на 38,1 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основные страны-поставщики:

  • Китай — 30 тысяч 633 (рост поставок достиг 189,2 процента);

  • Республика Корея — 22 тысячи 294;

  • США — 3 тысячи 521;

  • Япония — 1 тысяча 962;

  • Россия — 1 тысяча 200.

Экспорт легковых автомобилей

Из республики вывезли 1 тысячу 494 легковых авто на 35 миллионов 746 тысяч долларов. Количество экспортированных машин демонстрирует рост — 268,9 процента к показателям прошлого года. Главным направлением стала Россия, куда отправили 1 тысячу 249 машин.

Импорт грузовой техники

Объем ввезенных грузовиков достиг 10 тысяч 999 на сумму 148 миллионов 292 тысячи долларов (13,9 процента к объему 2025 года).

Лидеры поставок:

  • Республика Корея — 5 тысяч 391;

  • Китай — 3 тысячи 490.

Импорт мотоциклов

Поставки двухколесного транспорта составили 12 тысяч 379 штук (рост — 15,9 процента). Абсолютное большинство техники поступило из Китая (10 тысяч 492 единицы).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382582/
просмотров: 4206
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
Узбекистан стал основным покупателем меда из Кыргызстана
Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят
Кыргызстан заметно увеличил закупку минеральной воды с начала года
Дефицит в $11 миллионов: внешняя торговля молоком в Кыргызстане ушла в минус
Кыргызстан нарастил экспорт живой рыбы в Казахстан
Китай заметно увеличил закупки кыргызстанского каменного и бурого угля
Китай и Россия занимают 58 процентов внешней торговли Кыргызстана
Экспорт говядины из Кыргызстана упал в 7 раз, импорт птицы достиг $39 миллионов
Импорт птицы в Кыргызстан подскочил наполовину, а экспорт скота сократился
Популярные новости
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на&nbsp;23&nbsp;июля Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля
Первая партия ГСМ из&nbsp;Китая отправлена в&nbsp;Кыргызстан Первая партия ГСМ из Китая отправлена в Кыргызстан
Ученые объяснили, на&nbsp;чем держится экономика рынка &laquo;Дордой&raquo; Ученые объяснили, на чем держится экономика рынка «Дордой»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов