Несмотря на рост тарифов, электроэнергию в Кыргызстане продают в минус. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков, отвечая на вопрос журналистов, почему последние три года тарифы растут, а проблемы в секторе сохраняются.

По словам чиновника, в 2024 году себестоимость электроэнергии составляла 2,72 сома, а средний тариф — 2,14 сома, то есть продавали за минусом 58 тыйынов, без прибыли.

«В 2025-м себестоимость составляла 2,45 сома, а средний тариф — 2,43 сома. В 2026 году себестоимость была 2,99 сома, а средний тариф — 2,76, или разница 23 тыйына. То есть мы продаем электроэнергию в минус. При этом от тарифов зависят финансовые поступления в энергосистему. Мы делаем ремонт, реконструкцию, ведем капитальное строительство только за счет тарифов, других источников у нас нет. При такой разнице в себестоимости и тарифах хорошего развития энергосистемы ожидать нельзя. Несмотря на такую ситуацию, мы все равно ведем работы по ремонту инфраструктуры», — сказал он.

Читайте по теме Повышение тарифов на свет позволяет обновлять оборудование — глава Минэнерго

Алтынбек Рысбеков также назвал для сравнения тарифы в других странах: в Кыргызстане при потреблении до 700 киловатт-часов — 1,64 сома, свыше — 2,94 сома; в Таджикистане — 3,6 сома; в Казахстане — 5,54 сома; в Узбекистане — 7,3 сома; в Армении — 10,64 сома.

Напомним, в рамках реализации Среднесрочной тарифной политики на 2025-2030 годы ежегодно поднимаются тарифы на электроэнергию. В 2025-м в Минэнерго отмечали, что цены будут подниматься ежегодно в среднем на 15 процентов.

С тарифами, вступившими в силу с 1 мая 2026 года, можно ознакомиться здесь.