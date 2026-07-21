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Экономика

Рекорды выручки: сколько заработали гостиницы и рестораны Кыргызстана за полгода

Гостиницы и рестораны Кыргызстана за первое полугодие 2026-го принесли республике 27,7 миллиарда сомов выручки, что на 10,3 процента выше показателей прошлого года. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Гостиницы и туристические базы стали настоящим «локомотивом» сектора — здесь зафиксировали рост на 16,4 процента, а выручка достигла 4,1 миллиарда сомов. Это сигнал того, что спрос на качественный отдых внутри страны бьет рекорды.

Общепит, включая бары и кейтеринг, остается самым массовым сегментом — его оборот составил 23,7 миллиарда сомов при росте в 9,4 процента.

Только за первый месяц лета рестораторы и отельеры заработали 5,7 миллиарда сомов, что задает высокую планку для всего летнего сезона.

Такие цифры показывают, что сфера услуг трансформируется: растет не только количество заведений, но и их востребованность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/382460/
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