Камбаратинская ГЭС-1. Что уже сделали для начала основного этапа строительства

На площадке будущей Камбаратинской ГЭС-1 продолжаются подготовительные работы для начала основного этапа строительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, на сегодня по ключевым элементам инфраструктуры готовность составляет:

построили транспортный тоннель для безопасной доставки оборудования и стройматериалов4

70 процентов — обустройство новых автодорог к дамбе и строительным площадкам;

60 процентов — прокладка систем вентиляции, освещения и бетонирование внутренних дорог тоннеля;

60 процентов — строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ и подстанции 110/6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительные объекты;

40 процентов — возведение вахтового городка для рабочих и специалистов;

19–20 процентов — строительство моста через реку Нарын для удобного доступа к зданию ГЭС.