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Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Камбаратинская ГЭС-1. Что уже сделали для начала основного этапа строительства

Фото Министерства энергетики. На строительной площадке Камбаратинской ГЭС-1

На площадке будущей Камбаратинской ГЭС-1 продолжаются подготовительные работы для начала основного этапа строительства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, на сегодня по ключевым элементам инфраструктуры готовность составляет:

  • построили транспортный тоннель для безопасной доставки оборудования и стройматериалов4

  • 70 процентов — обустройство новых автодорог к дамбе и строительным площадкам;

  • 60 процентов — прокладка систем вентиляции, освещения и бетонирование внутренних дорог тоннеля;

  • 60 процентов — строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ и подстанции 110/6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительные объекты;

  • 40 процентов — возведение вахтового городка для рабочих и специалистов;

  • 19–20 процентов — строительство моста через реку Нарын для удобного доступа к зданию ГЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338671/
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