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Экономика

В Оренбурге пресекли незаконный ввоз 1,5 тонны меда из Кыргызстана

В Оренбурге пресекли незаконный ввоз 1,5 тонны меда из Кыргызстана. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области.

Уточняется, что на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» на российско-казахстанской границе специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками и пограничниками остановили попытку незаконного ввоза партии меда из КР.

Объем груза составил 1,5 тонны. Мед перевозился без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил грузоперевозчик привлечен к административной ответственности. Незаконно ввезенная партия продукции возвращена в страну отправления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338656/
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