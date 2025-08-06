В Оренбурге пресекли незаконный ввоз 1,5 тонны меда из Кыргызстана. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области.

Уточняется, что на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» на российско-казахстанской границе специалисты Россельхознадзора совместно с таможенниками и пограничниками остановили попытку незаконного ввоза партии меда из КР.

Объем груза составил 1,5 тонны. Мед перевозился без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его качество и безопасность.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил грузоперевозчик привлечен к административной ответственности. Незаконно ввезенная партия продукции возвращена в страну отправления.