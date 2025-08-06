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Экономика

Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на ряд напитков

Министерство экономики и коммерции подготовило проект постановления кабмина, которым, как ожидается, будет утверждено поэтапное повышение акцизного налога на основные подакцизные товары, полное обложение акцизным налогом безалкогольных напитков, а также крепкой и дорогой алкогольной продукции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель — увеличение поступлений акцизного налога в государственный бюджет, упрощение порядка администрирования депозитного платежа при ввозе маркируемой алкогольной продукции из государств-членов Евразийского экономического союза и создание благоприятных условий для бизнеса по внедрению учетно-контрольной марки.

Напомним, маркировке маркой акцизного сбора подлежат:

  • с 1 июня 2024 года воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;
  • с 1 января 2027 года национальные напитки (бозо, максым и жарма) и детское питание.

Действующая ставка акцизного налога в 2025 году установлена на воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, в размере три сома за литр. На национальные напитки (бозо, максым и жарма) в размере 0 сом за литр, а на энергетические безалкогольные напитки в размере шесть сомов за литр.

В целях защиты граждан от потребления вредной продукции путем увеличения ее цены, опережающего уровень инфляции, и обеспечения роста поступлений налогов в государственный бюджет, предлагается четырехлетнее повышение ставок акцизного налога.

«В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии рассматривается проект соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза, который предусматривает отмену обеспечительных платежей на алкогольную продукцию в государствах-членах ЕАЭС.

Также отмечаем, что ни в одном из государств-членов ЕАЭС не применяется обеспечительный платеж в отношении пивной продукции.

Учитывая вышеизложенное, предлагается настоящим постановлением до принятия соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза продлить срок введения депозитного платежа на пиво и упростить порядок администрирования депозитного платежа при ввозе маркируемой продукции из государств-членов ЕАЭС», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338640/
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