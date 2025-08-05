Нового участника рынка виртуальных активов зарегистрировал Госфиннадзор

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком зарегистрировала и выдала лицензию новому участнику крипторынка — ОсОО «ТуЗеМун». Информация появилась в официальном реестре.

Компания получила бессрочную лицензию на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов на территории Кыргызстана.

По данным Госфиннадзора, ОсОО зарегистрировано 15 мая 2025 года в Бишкеке. Его руководителем указан Нариман уулу Бакыт.

Ранее на общественное обсуждение вынесли проект закона о внесении изменений в Закон «О виртуальных активах». Документ предусматривает масштабное обновление действующего законодательства в сфере цифровых активов и усиливает роль государства в регулировании отрасли.

Согласно законопроекту, предлагается уточнить и расширить понятийный аппарат. В частности, вводится обновленное определение стейблкоина — как обеспеченного цифрового токена, номинированного в национальной или иностранной валюте.

Впервые закрепляется понятие токена, обеспеченного реальным активом (RWA Token), что отражает тренды глобального крипторынка. Его выпуск будет регулироваться указами президента.