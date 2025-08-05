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Экономика

Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики

Экономика Кыргызстана демонстрирует беспрецедентные темпы роста: по итогам первого квартала 2025 года валовой внутренний продукт страны вырос на 13,1 процента. Это самый высокий показатель среди государств Евразийского экономического союза.

Однако, как отмечается в «Региональном экономическом обзоре: Лето 2025» Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), столь стремительная динамика может быть не столько поводом для радости, сколько сигналом тревоги. Эксперты фонда предупреждают о риске «перегрева» экономического состояния, при котором внутренний спрос превышает возможности производства и приводит к ценовой нестабильности, неустойчивому росту и усилению макроэкономических дисбалансов.

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На первый взгляд ситуация выглядит обнадеживающе: в стране сохраняется профицит бюджета, снижается импорт, растут объемы денежных переводов. Национальный банк Кыргызстана удерживает инфляцию в пределах целевого коридора, установленного на уровне 5–7 процентов, однако, по прогнозу ЕФСР, к концу 2025 года показатель достигнет 6,7 процента — практически вплотную к его верхней границе. Это значит, что цены растут, и для населения это уже не теория — это ежедневные расходы, обесценивание доходов и тревожные ожидания. Официальная статистика не всегда успевает за реальностью: многие предприниматели и домохозяйства ощущают рост стоимости жизни сильнее, чем предполагают макроэкономические модели.

Ситуация осложняется активной реализацией крупномасштабных инфраструктурных проектов. Правительство делает ставку на модернизацию транспортных и энергетических систем, что стратегически оправдано. Однако резкое увеличение госрасходов, особенно в узких секторах экономики, может разогнать спрос быстрее, чем вырастет предложение. В такой ситуации происходит искажение рыночных цен, наблюдается дефицит квалифицированной рабочей силы, а рынки недвижимости и аренды начинают перегреваться. Показательно, что в Бишкеке за последние месяцы зафиксирован резкий рост цен на жилье и коммерческую недвижимость, особенно в районах, прилегающих к новым строительным кластерам.

Немаловажно и то, что наблюдается падение объемов экспорта, в том числе и ключевого для страны золотодобывающего сектора. На этом фоне профицит бюджета, основанный во многом на благоприятной внешней конъюнктуре и денежных переводах мигрантов, может оказаться временным.

Экономист Азамат Акенеев в интервью 24.kg указывает, что устойчивый рост невозможен без роста производительности труда и экспорта.

«Если экономика растет за счет потребления и госвливаний, а не за счет конкурентоспособности и экспансии на внешние рынки, то рано или поздно наступает фаза корректировки. Уже сейчас многие компании жалуются на нехватку кадров, рост издержек и неопределенность с поставками сырья», — сказал эксперт.

Он отметил, что международная практика показывает, как опасен может быть путь перегрева.

В Турции в период с 2017 по 2021 год экономический бум на фоне популистской фискальной политики привел к резкому обесцениванию лиры, инфляции и оттоку инвестиций.

Казахстан в 2000-х переживал похожую волну роста на фоне нефтяного бума, но после кризиса 2008 года столкнулся с крахом банковской системы, когда стало ясно, что значительная часть роста была «надута» за счет кредитной экспансии.

Китай, где рост ВВП стабильно держался выше 6 процентов, осознанно начал охлаждать свою экономику, ограничивая финансирование убыточных строительных проектов, чтобы избежать пузыря, аналогичного американскому ипотечному краху 2008 года.

По словам эксперта Арсена Иманкулова, сегодня Кыргызстан стоит перед выбором — продолжать экспансию в надежде «успеть все», либо скорректировать темпы и сосредоточиться на устойчивом развитии.

Умеренное охлаждение экономики может быть не поражением, а стратегическим решением. Кабмин и Национальный банк уже предпринимают меры: сохраняется базовая ставка, сдерживается рост необеспеченного кредитования, анализируются фискальные риски. Но, насколько быстро и точно будут применяться эти меры, вопрос не только к экономистам, но и к политической воле.

Арсен Иманкулов

Возможно, самый важный вывод: впечатляющие цифры роста — это не всегда здоровье экономики. Иногда это симптом перегрева, за которым может последовать рецессия, девальвация, социальная нестабильность и утрата доверия. Если рост Кыргызстана не будет опираться на реальные экономические основы — производительность, экспорт, инновации, человеческий капитал, — то он рискует стать очередным примером «горячей экономики», которая вспыхивает быстро, но гаснет болезненно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338565/
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