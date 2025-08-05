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Экономика

Водохранилище объемом 50 миллионов кубов планируют построить в Таласской области

В Таласской области Кыргызстана планируют построить водохранилище объемом 50 миллионов кубических метров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, водохранилище (БДР) планируют построить в Бакай-Атинском районе на истоке реки Урмарал. Оно позволит стабильно подавать воду на 13 тысяч 294 гектара орошаемых земель.

На сегодня здесь отмечается ее дефицит, что сказывается на фермерских хозяйствах. После строительства БДР дополнительно можно будет ввести в оборот до 1 тысячи 200 гектаров новых земель и устранить дефицит влаги в критические агропериоды.

Кроме того, на истоке реки Кен-Кол планируют построить водохранилище объемом 5 миллионов кубических метров поливной воды. После реализации проекта улучшится водообеспечение 4 тысяч 277 гектаров сельхозугодий и подача воды из реки Талас в Большой Таласский канал, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338562/
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