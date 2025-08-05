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Экономика

Выпуск платежных карт с доступом к электронным кошелькам предлагает Нацбанк

Выпуск платежных карт с доступом к электронным кошелькам предлагает Национальный банк Кыргызстана.

Анонсировано проведение анализа регулятивного воздействия проекта Закона «О внесении изменений в Закон «О платежной системе Кыргызской Республики».

По данным регулятора, готовящиеся изменения предусматривают возможность выпуска платежных карт с доступом к электронным кошелькам после успешного тестирования этой операции одной из платежных организаций в рамках специального регулятивного режима.

Нацбанк ждет предложений от заинтересованных лиц.

По данным на 1 апреля 2025 года в стране зарегистрировано 6,2 миллиона электронных кошельков. При этом действующие ограничения не позволяют использовать электронные деньги через банковские карты. Это, как отмечает НБ КР, сдерживает развитие гибридных платежных решений.

Цель изменений действущего законодательства — устранение барьеров для внедрения инноваций, расширение безналичной инфраструктуры и повышение удобства для пользователей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338553/
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