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Экономика

Поставщика пластин с термотрансферной пленкой для госномеров выберет кабмин

Кабинет министров должен определить поставщика пластин с термотрансферной пленкой, используемых для изготовления государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств. Соответствующее распоряжение с поручением подписал президент Кыргызстана.

Отмечается, что выбор поставщика необходим для обеспечения бесперебойного производства и выдачи госномеров.

Напомним, ранее кабмин обновил правила, касающиеся государственных номерных знаков для автомобилей. Все номерные знаки теперь будут изготавливаться строго по новому стандарту КМС 1090:2023.

Если вы потеряли или у вас украли номерной знак, вам выдадут новый, который соответствует стандарту. Нельзя будет получить номерные знаки, сделанные по старым правилам.

Если у вас номерной знак с необычными цифрами или буквами, которые были сделаны по старым стандартам, их нужно будет заменить. При этом деньги, которые вы платили за старые номера, обратно не возвращаются.

Использовать повторно номера, которые уже были сданы и аннулированы, запрещено — они должны быть уничтожены в течение пяти рабочих дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338552/
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