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Экономика

Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев

Общая сумма наличных денег вне банковской системы Кыргызстана превысила 252 миллиарда сомов, что на 17,6 процента больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил Нацбанк КР.

По его данным, на 1 июля 2025 года общая сумма денег в обращении достигла 275,3 миллиарда сомов. Из них 252,7 миллиарда сомов находились вне банковской системы.

Во втором квартале 2025 года в кассы коммерческих банков поступило 1 триллион 344,8 миллиарда сомов, что на 6,3 процента больше, чем во втором квартале 2024-го. Выдачи из касс также выросли — 1 триллион 383,4 миллиарда сомов, что на 7,2 процента превышает показатель прошлого года.

Несмотря на рост объемов операций, возвратность наличных денег в кассы коммерческих банков за второй квартал 2025 года снизилась до 97,2 процента, что на 0,8 процента меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение возвратности наблюдалось в Бишкеке и Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338551/
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