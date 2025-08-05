Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев

Общая сумма наличных денег вне банковской системы Кыргызстана превысила 252 миллиарда сомов, что на 17,6 процента больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил Нацбанк КР.

По его данным, на 1 июля 2025 года общая сумма денег в обращении достигла 275,3 миллиарда сомов. Из них 252,7 миллиарда сомов находились вне банковской системы.