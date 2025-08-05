Более 120 миллионов сомов заработала с начала года Служба ветеринарии КР

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с начала 2025 года собрала более 120 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на специальный счет от оказания государственных услуг по ветеринарии поступило 120 миллионов 989,6 тысячи сомов. Из них потратили:

на заработную плату — 61 миллион 417,4 тысячи сомов;

отчисления в Социальный фонд — 10 миллионов 594,5 тысячи сомов;

на подоходный налог — 6 миллионов 141,7 тысячи сомов.

Отметим, что план по поступлениям на специальный счет Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов на 2025 год составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов. На сегодня его выполнили более, чем на 60 процентов.