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Экономика

Более 120 миллионов сомов заработала с начала года Служба ветеринарии КР

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с начала 2025 года собрала более 120 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на специальный счет от оказания государственных услуг по ветеринарии поступило 120 миллионов 989,6 тысячи сомов. Из них потратили:

  • на заработную плату — 61 миллион 417,4 тысячи сомов;
  • отчисления в Социальный фонд — 10 миллионов 594,5 тысячи сомов;
  • на подоходный налог — 6 миллионов 141,7 тысячи сомов.

Отметим, что план по поступлениям на специальный счет Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов на 2025 год составляет 200 миллионов 983,5 тысячи сомов. На сегодня его выполнили более, чем на 60 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338525/
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