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Экономика
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Минтранс продолжает выравнивать неасфальтированные автомобильные дороги

В Кыргызстане неасфальтированные автомобильные дороги выравнивают. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, продолжается работа по профилировке неасфальтированных автомобильных дорог с помощью автогрейдеров.

Дорожно-эксплуатационным предприятием № 9 выполнено выравнивание автодороги Кочкор — Арал — Тоо-Ашуу, также были восстановлены участки, размытые дождевыми водами, путем засыпки смеси песка и гравия.

На участке автодороги Ат-Баши — Кында — Торугарт проведено выравнивание дорожного полотна и с удалением камней.

На автодороге Ача-Кайынды — Май — Босого в Ат-Башинском районе выполнена грейдеровка гравийного покрытия и ремонт придорожных арыков. Также выравнена автодорога Сары-Булак — Арчалы — Орук-Там.

Восстановительные работы проводятся ежемесячно по мере необходимости, особенно после выпадения осадков, уточнили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338508/
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