Кыргызстан вошел в пятерку основных импортеров российского сыра

С начала 2025 года Россия экспортировала сыров и творога на $70 миллионов. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в материалах федерального центра «Агроэкспорт».

Отмечается, что при этом объем поставок достиг 14 тысяч тонн. Основной рост обеспечили молодые и плавленые сыры. Экспорт молодых сыров вырос на 33 процента, а поставки плавленых сыров увеличились на 16 процентов.

Основными импортерами стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.