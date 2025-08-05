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Экономика

Кыргызстан вошел в пятерку основных импортеров российского сыра

С начала 2025 года Россия экспортировала сыров и творога на $70 миллионов. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в материалах федерального центра «Агроэкспорт».

Отмечается, что при этом объем поставок достиг 14 тысяч тонн. Основной рост обеспечили молодые и плавленые сыры. Экспорт молодых сыров вырос на 33 процента, а поставки плавленых сыров увеличились на 16 процентов.

Основными импортерами стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338502/
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