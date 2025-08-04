Доход организаций управделами президента за полгода превысил 6 миллиардов сомов

Доход подведомственных организаций управления делами президента за первые шесть месяцев 2025 года составил 6 миллиардов 200 миллионов сомов.

По данным управделами, эта сумма на 437 миллионов сомов больше утвержденного плана, который в итоге перевыполнен на 7,6 процента. Также отмечается, что доходы выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и в 46 раз относительно уровня 2021 года, когда доход за 6 месяцев составил 133 миллиона сомов.

«Значительная часть подведомственных предприятий — пансионаты, санатории и курортные объекты — получают основную прибыль в летний сезон. Показатели за первые шесть месяцев не включают полные доходы сезона, поэтому к концу года общая сумма ожидается значительно выше», — отметили в управделами.

Доходы вошедших в структуру управления делами президента организаций в 2025 году, таких как ОсОО «Элкат» и ряд других, в статистику не включены.