Временный запрет на вывоз из КР отработанных катализаторов предлагают продлить

Временный запрет на вывоз из Кыргызстана отработанных катализаторов предлагают продлить. Министерство экономики и коммерции инициирует принятие соответствующего постановления кабмина. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предложение продлить временный запрет на вывоз с территории страны отработанных катализаторов, содержащих драгоценные металлы, а также отходов, пригодных для извлечения металлов, на срок 6 месяцев направлено на защиту окружающей среды и сокращение загрязнения атмосферы выбросами от автомобилей.

«Катализаторы, являясь важной частью выхлопных систем автомобилей, играют ключевую роль в снижении вредных выбросов, таких как угарный газ, сажа и оксиды азота. Однако в них содержатся редкие и ценные металлы, такие как палладий, родий и платина, что делает их целью для краж и незаконного вывоза. Запрещенные для вывоза товары включают катализаторы, использованные в автомобилях, шлак, золу, остатки и отходы, содержащие драгоценные металлы. На фоне роста цен на эти металлы и увеличения спроса на них на мировых рынках, такие меры становятся необходимыми для защиты как экологии, так и экономики страны», — говорится в справке-обосновании.