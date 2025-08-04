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Экономика

В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника

В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Проект соответствующего постановления кабмина инициирует Министерство экономики и коммерции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что меры принимаются с целью рационального использования невосполнимых природных ресурсов и недопущения критического недостатка сырья природного камня известняка-ракушечника на уникальном месторождении Жалпак-Таш.

Это единственное и уникальное месторождение, расположенное на территории Узгенского района Ошской области. В течение последних лет там вели активную добычу ракушечника, который в дальнейшем экспортировали в третьи страны.

По информации Ассоциации камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий «Сары Таш», суммарная годовая добыча травертина составила в 2023-м более 215 миллиардов сомов, 2024 году — более 146 миллиардов и около 97 миллиардов — за пять месяцев 2025-го.

Ориентировочно общая производственная мощность камнеобрабатывающих предприятий Кыргызской Республики по выпуску облицовочной плиты из известняка-ракушечника составляет порядка 800 тысяч квадратных метров. В 2015-2019 годах в стране наблюдался дефицит сырья, поскольку оно уходило на экспорт.

В связи с необходимостью предотвращения исчерпания невосполнимых природных ресурсов и обеспечения сырьем отечественной обрабатывающей промышленности как отделочным материалом в строительной отрасли КР с 2019-го по настоящее время устанавливаются запреты на вывоз известняка-ракушечника необработанного или грубо раздробленного, распиленного или разделенного другим способом на блоки или плиты прямоугольной, квадратной формы, на временной основе на шесть месяцев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338447/
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