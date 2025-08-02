Швейников Кыргызстана пригласили на выставку «Интерткань-2025.Осень»

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства России организует встречи предпринимателей с компаниями текстильно-швейной промышленности Кыргызстана и Узбекистана в рамках международной выставки текстильной и легкой промышленности «Интерткань-2025.Осень». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Уточняется, что встречи, посвященные развитию сотрудничества и расширению деловых контактов, состоятся 26-28 августа 2025 года в «Крокус Экспо». Участники представят свою продукцию и услуги, обсудят вопросы развития рынка, обменяются опытом и заключат выгодные контракты.

Российские предприниматели смогут найти новых поставщиков ткани, услуг по пошиву, а также партнеров для совместного развития брендов. Участие в мероприятии подтвердили более 20 компаний из Узбекистана и Кыргызстана, отмечается в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в целях содействия организации и расширения рынков сбыта малых и средних предприятий, развития межрегиональной и международной кооперации и повышения конкурентоспособности российских производителей.