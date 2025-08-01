Узбекистан призвали улучшить инфраструктуру четырех пансионатов на Иссык-Куле

Полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Джетигенов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кыргызстане.

На встрече обсуждалось сотрудничество между РУз и Иссык-Кульской областью, в том числе проекты в сфере туризма и совместные планы. В частности, проанализированы вопросы инвестиций и развития по трем пансионатам в Иссык-Кульском районе и одному — в Тонском.

Фото полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области. Рабочая встреча

Стороны отметили необходимость работ и продолжения переговоров по возрождению, развитию и улучшению инфраструктуры этих объектов.

По итогам встречи выражена готовность углублять межрегиональные связи двух стран, развивать туризм и создавать благоприятные условия для инвесторов.