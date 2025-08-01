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Экономика

Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда

Налоговая служба в ходе рейдового контроля выявила ряд субъектов, осуществляющих деятельность по изготовлению и производству мебели без регистрации в налоговых органах и необходимых разрешительных документов.

Обследованы производственные и складские помещения восьми субъектов, расположенных в Первомайском районе Бишкека. В результате выявлено два мебельных цеха, осуществлявших деятельность без регистрации в налоговых органах.

По результатам проверок составлены соответствующие акты. Будут проведены дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Отметим, что за шесть месяцев этого года Налоговая служба в ходе рейдового контроля выявила всего 1 тысячу 458 нарушений по республике, связанных с ведением деятельности без разрешительных документов и регистрации в налоговых органах.

В результате наложено 1 тысяча 204 штрафа на сумму более 1,8 миллиона сомов.

Ведомство продолжит подобные рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения случаев ведения деятельности без налоговой регистрации и разрешительных документов. Работа в данном направлении будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338174/
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