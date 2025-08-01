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Экономика

Саморегулируемые организации предлагает создавать в КР Инвестиционный совет

Саморегулируемые организации предлагает создавать в Кыргызстане Инвестиционный совет. Инициативу обсудили на встрече в секретариате.

Участники предложили разработку нормативного правового акта по внедрению саморегулируемых организаций в стране с целью улучшения условий для ведения бизнеса за счет снижения бюрократии и передачи части регулирующих функций профессиональным объединениям.

Саморегулируемые организации — это объединения предпринимателей, которым государство может делегировать функции в сферах сертификации, присвоения категорий, контроля за соблюдением требований.

Отмечено, что такая практика успешно применяется в ряде государств и позволяет бизнесу активнее участвовать в управлении своей отраслью.

В Инвестсовете считают, что создание современной базы для саморегулируемых организаций позволит сделать еще один шаг к улучшению инвестиционного климата.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338162/
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