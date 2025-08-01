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Экономика

Производство электрозарядных станций намерены запустить Кыргызстан и Корея

Совместное производство электрозарядных станций намерены запустить Кыргызстан и Корея. Об этом сообщили в Центре государственно-частного партнерства.

Центра государственно-частного партнерства
Фото Центра государственно-частного партнерства

Отмечается, что подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между центром, ОАО «Чакан ГЭС» и южнокорейской компанией Blue Networks Co., Ltd. Документ предусматривает создание производства электрозарядных станций в КР и развитие соответствующей инфраструктуры.

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Он включает проектирование, строительство завода, развертывание сети зарядных станций в ключевых городах и регионах страны.

Цель инициативы — внедрение экологически чистой транспортной инфраструктуры, локализация высокотехнологичного производства и создание новых рабочих мест.

Blue Networks Co., Ltd. — южнокорейская фирма, специализирующаяся на разработке и производстве зарядных решений для электротранспорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338160/
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