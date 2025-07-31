В Грузии более 80 процентов экспорта авто приходится на Кыргызстан и Казахстан. Такие данные содержатся в исследовании Института развития свободы информации (IDFI).

Уточняется, что в первые шесть месяцев этого года Грузия осуществила реэкспорт легковых автомобилей на $1,2 миллиарда. Это составляет 38 процентов от всего грузинского экспорта.

С 2021-го реэкспорт машин из Грузии вырос на 493 процента.

81 процент всего автомобильного экспорта приходится на Кыргызстан и Казахстан (в денежном выражении $981 миллион).

За январь — июнь в КР из Грузии экспортировано продукции на $681 миллион (включая $628,2 миллиона — авто), в то время как в страны Евросоюза — всего на $372,7 миллиона.

Средняя стоимость одного автомобиля, отправленного из Грузии на экспорт, выросла втрое. В 2021 году она составляла $7 тысяч 600, а в 2025-м — более $24 тысяч.

Бурный рост реэкспорта машин из Грузии в государства Центральной Азии вызывает подозрения, что грузинский транзит может использоваться для обхода санкций против России, отмечает IDFI.