Снятие ограничений для банков и обменок до февраля 2026-го продлил Нацбанк

Снятие валютных ограничений для банков и обменок до февраля 2026 года продлил Национальный банк Кыргызстана.

Как сообщает регулятор, действие постановления правления НБ КР от 22 июля 2022-го № 2022-П-33/45-2-(НПА), устанавливавшего временные ограничения на валютные операции между коммерческими банками и обменными бюро, приостановлено до 1 февраля следующего года. Ранее ограничения сохранялись до 1 августа 2025-го.

Напомним, в конце июля 2022 года правление Нацбанка приняло постановление о временных ограничениях по проведению обменных операций с иностранной валютой. Им установлено ограничение для коммерческих банков единовременно проводить в течение дня обменные операции с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств обменки. Это касалось как наличной, так и безналичной иностранной валюты.