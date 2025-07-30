В КР проходит кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами

Министерство экономики и коммерции информирует, что на территории Кыргызской Республики продолжается реализация кампании по легализации автотранспортных средств с иностранными регистрационными номерными знаками.

Данная кампания проводится в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики от 31 декабря 2024 года № 398—УП.

Срок завершения легализации установлен до 1 октября 2025 года включительно.

Министерство обращает внимание граждан, эксплуатирующих на территории Кыргызской Республики транспортные средства с иностранными государственными номерными знаками, на необходимость прохождения установленной процедуры легализации в соответствующих территориальных подразделениях уполномоченного государственного органа.

Владельцам транспортных средств, не намеренным проходить процедуру легализации, следует принять меры по вывозу указанных транспортных средств за пределы Кыргызской Республики до истечения установленного срока.