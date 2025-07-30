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Экономика

В КР проходит кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами

Министерство экономики и коммерции информирует, что на территории Кыргызской Республики продолжается реализация кампании по легализации автотранспортных средств с иностранными регистрационными номерными знаками.

Данная кампания проводится в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики от 31 декабря 2024 года № 398—УП.

Срок завершения легализации установлен до 1 октября 2025 года включительно.

Министерство обращает внимание граждан, эксплуатирующих на территории Кыргызской Республики транспортные средства с иностранными государственными номерными знаками, на необходимость прохождения установленной процедуры легализации в соответствующих территориальных подразделениях уполномоченного государственного органа.

Владельцам транспортных средств, не намеренным проходить процедуру легализации, следует принять меры по вывозу указанных транспортных средств за пределы Кыргызской Республики до истечения установленного срока.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337946/
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