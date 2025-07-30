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Экономика

Количество перерабатывающих предприятий в Кыргызстане достигло 425

В Кыргызстане за шесть месяцев введено в эксплуатацию 9 перерабатывающих предприятий, тем самым доведя их общее количество до 425. Также был создан торгово-логистический центр и общее их количество достигло 40. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, был введен в эксплуатацию убойный пункт, что составило их общее количество 115, а на 56 предприятиях были внедрены международные стандарты качества.

За шесть месяцев по всей стране было создано 68 новых сельскохозяйственных кооперативов, доведя общее количество до 813. В то же время было организовано 7 МТС (1 государственная, 2 муниципальных, 4 частных).

Кроме того, перерабатывающим предприятиям и 17 кластерным объединениям было предоставлено 3 миллиарда 327 миллионов сомов льготных кредитов под 6 процентов сроком на 5 лет 1 тысяче 251 субъекту по проекту «КАПК».

В то же время реализуется 98 проектов по развитию аграрного сектора и перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337939/
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