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Экономика

Кыргызстан экспортировал 23 тысячи килограммов сушеного абрикоса в КНР

29 июля 2025 года состоялась успешная отгрузка первой партии сушеного абрикоса, в количестве 23 тысяч килограммов из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, экспорт осуществлен на основании включения сушеного абрикоса в перечень сельскохозяйственной продукции, разрешенной к ввозу в Китайскую Народную Республику, а также успешной регистрации отечественного перерабатывающего предприятия в информационной системе CIFER Главного таможенного управления КНР.

Поставка стала результатом целенаправленной и скоординированной работы уполномоченных органов Кыргызской Республики, обеспечивших выполнение санитарных и карантинных требований китайской стороны, а также внедрение механизмов прослеживаемости, подтверждения безопасности и качества продукции.

При подготовке продукции соблюдены все установленные фитосанитарные процедуры, включая лабораторные испытания, оформление фитосанитарного сертификата и проверку на наличие регулируемых вредных организмов.

Данная поставка знаменует собой важный этап в продвижении кыргызской плодоовощной продукции на китайский рынок и открывает перспективы для дальнейшего наращивания объемов экспорта, расширения товарной номенклатуры и укрепления позиций Кыргызстана как надежного торгового партнера.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337934/
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