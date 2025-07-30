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Экономика

Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 30 июля

Фото из интернета. После активного роста за последний месяц евро начало резко дешеветь

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — снизились, доллара — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,3164 сома (рост на 0,02 процента). Первое повышение за 6 дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,76 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,06 сома (снижение на 0,88 процента). Самый резкий спад за месяц.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,42 сома, продажа — 102,42 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0756 сома (резкое падение на 1,84 процента). Реакция на последние ультиматумы президента США Дональда Трампа по Украине.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,052 сома, продажа — 1,084 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1612 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1354 сома, продажа — 0,1744 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1689 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337923/
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