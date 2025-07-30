10:08
USD 87.32
EUR 101.06
RUB 1.08
Экономика

Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху

Несмотря на сложившуюся в этом году в Кыргызстане засуху, за вегетационный период предоставлено 7 миллиардов кубометров поливной воды, или на 1 миллиард больше по сравнению с 2024-м, орошалось 1 миллион 184 тысячи гектаров земли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, из 106 запланированных к строительству до 2030 года бассейнов декадного и суточного регулирования, построили 10, на 12 объектах ведут работы, по 29 готовятся проекты.

Читайте по теме
О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз

Отремонтировано и очищено 429,5 километра ирригационных каналов, 302 гидротехнических сооружения, 123 водомерных поста, 91 насосная станция, 156 насосных агрегатов, заменено 9 насосных агрегатов, очищено 53,5 километра коллекторно-дренажных систем.

Системы капельного и дождевального орошения установлены на общей площади 8 тысяч 365 гектаров, из которых 1 тысяча 702 гектара — земли в государственной собственности, 6 тысяч 663 гектара — земли фермерских хозяйств.

Из 1 тысячи 155 скважин восстановили 30, начато строительство завода по производству бетонных облицовок.

В 2025 году планируется укладка 500 тысяч квадратных метров каналов с бетонным облицовочным покрытием.

Несмотря на засуху, в результате проведенных работ и ввода в эксплуатацию новых оросительных систем у фермеров не возникло существенных проблем с водой в поливной сезон.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337921/
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос борьбы с наводнениями и засухой обсудили МЧС и институт зеленого роста
О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз
Бывший директор Русдрамтеатра возмутился гибелью липовой аллеи в центре Бишкека
Катальпы умирают от жары: жители просят полить деревья на Молодой Гвардии
По дороге в Орто-Сай высохли сосны. Местные жители просят полить деревья
Жители Кара-Балты жалуются на обгоревшую траву и высохшие саженцы в городе
Усилить полив зеленых насаждений из-за аномальной жары поручил мэр Бишкека
Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала
Территория Хореографического училища Бишкека в плачевном состоянии
Засыхают на глазах: деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш не поливают
Популярные новости
Правительство России установило полный запрет на&nbsp;экспорт бензина в&nbsp;августе Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Сом укрепился ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;28&nbsp;июля Сом укрепился ко всем основным валютам. Курс на 28 июля
Реализация проекта альтернативного тоннеля на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;утверждена Реализация проекта альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек — Ош утверждена
Кризис. &laquo;КАМАЗ&raquo; переводит часть сотрудников на&nbsp;четырехдневную рабочую неделю Кризис. «КАМАЗ» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Бизнес
Bakai Bank стал официальным банком UFC в&nbsp;СНГ Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
30 июля, среда
09:59
В селе Бостери запретили использование «Колеса обозрения» В селе Бостери запретили использование «Колеса обозрени...
09:59
Для муниципальных предприятий города Ош закуплено 120 единиц спецтехники
09:50
Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию
09:42
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Два кыргызстанца вышли в финал
09:38
Сборная Кыргызстана по футболу (U 17) провела товарищеский матч с Бахрейном