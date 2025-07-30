Кыргызстан увеличил подачу поливной воды на миллиард кубов, несмотря на засуху

Несмотря на сложившуюся в этом году в Кыргызстане засуху, за вегетационный период предоставлено 7 миллиардов кубометров поливной воды, или на 1 миллиард больше по сравнению с 2024-м, орошалось 1 миллион 184 тысячи гектаров земли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, из 106 запланированных к строительству до 2030 года бассейнов декадного и суточного регулирования, построили 10, на 12 объектах ведут работы, по 29 готовятся проекты.

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Отремонтировано и очищено 429,5 километра ирригационных каналов, 302 гидротехнических сооружения, 123 водомерных поста, 91 насосная станция, 156 насосных агрегатов, заменено 9 насосных агрегатов, очищено 53,5 километра коллекторно-дренажных систем.

Системы капельного и дождевального орошения установлены на общей площади 8 тысяч 365 гектаров, из которых 1 тысяча 702 гектара — земли в государственной собственности, 6 тысяч 663 гектара — земли фермерских хозяйств.

Из 1 тысячи 155 скважин восстановили 30, начато строительство завода по производству бетонных облицовок.

В 2025 году планируется укладка 500 тысяч квадратных метров каналов с бетонным облицовочным покрытием.

Несмотря на засуху, в результате проведенных работ и ввода в эксплуатацию новых оросительных систем у фермеров не возникло существенных проблем с водой в поливной сезон.