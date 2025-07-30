По проекту «Финансирование сельского хозяйства» кредитовано 6 тысяч фермеров

По проекту «Финансирование сельского хозяйства» кредитовано почти 6 тысяч фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По ее данным, к середине лета текущего года проведено кредитование 5 тысяч 808 сельских товаропроизводителей, предоставлены льготные кредиты на сумму 3 миллиарда 623 миллиона сомов.

В том числе: