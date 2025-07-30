По проекту «Финансирование сельского хозяйства» кредитовано 6 тысяч фермеров

По проекту «Финансирование сельского хозяйства» кредитовано почти 6 тысяч фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По ее данным, к середине лета текущего года проведено кредитование 5 тысяч 808 сельских товаропроизводителей, предоставлены льготные кредиты на сумму 3 миллиарда 623 миллиона сомов.
В том числе:
- в отрасли «животноводство» — 4 тысячи 790 субъектов на сумму 2 миллиарда 951 миллион сомов;
- в отрасли «растениеводство» — 883 субъекта на сумму 433,05 миллиона сомов;
- в отрасли «водосберегающие технологии» — 23 субъекта на сумму более 17 миллионов сомов;
- в отрасли «лизинг» — 112 субъектов на сумму более 220 миллионов сомов.