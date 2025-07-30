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Экономика

В «Кабинете налогоплательщика» появятся данные о начислении налога на имущество

В «Кабинете налогоплательщика» с 1 августа 2025 года появится информация о начислении налога на имущество. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Уточняется, что данные будут отображаться автоматически.

Напомним, согласно действующему законодательству, уведомление о начислении налога направляется не позднее чем за 30 дней до установленного срока уплаты. В этом году налог на жилые дома, квартиры и земельные участки необходимо уплатить до 1 сентября.

В ГНС дополнили, что упрощен порядок расчета налога: вместо сложной системы коэффициентов теперь используется единая ставка за один квадратный метр.

Оплатить платеж можно через QR-код или банковскую карту в «Кабинете налогоплательщика», а также в банках и почтовых отделениях.

Кроме того, пенсионеры (женщины — с 58 лет, мужчины — с 63 лет) полностью освобождаются от налога на все принадлежащие им приусадебные участки независимо от их количества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337862/
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