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Экономика

Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 9,25 процента

Правление Национального банка 28 июля приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 25 базисных пунктов, до 9,25 процента. Решение вступает в силу сегодня.

Инфляция в Кыргызской Республике сохраняется в умеренных пределах. Ее показатель с начала 2025-го составил 4,6 процента, в годовом выражении — 8,7 процента. Текущая ценовая динамика обусловлена временными и сезонными факторами, в том числе эффектом низкой статистической базы соответствующего периода прошлого года.

В структуре инфляции наибольший прирост цен наблюдался в продовольственной группе товаров в силу действия сезонных и временных факторов, а также на фоне относительно высокой инфляции в странах — торговых партнерах КР. В непродовольственной части инфляции основной вклад внесла корректировка цен на электроэнергию в рамках планового повышения тарифов.

Экономические условия в республике не претерпели существенных изменений.

В Кыргызстане сохраняется высокая экономическая активность, при этом внутренний спрос продолжает расширяться на фоне роста доходов населения. Также наблюдается рост инвестиций в основной капитал как за счет частного финансирования, так и за счет средств фискального канала. За январь — июнь этого года прирост реального ВВП составил 11,7 процента (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), который главным образом обеспечивается за счет роста в секторах услуг, строительства и промышленности.

Денежно-кредитные условия направлены на обеспечение ценовой стабильности в стране в рамках установленного целевого показателя 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Принимаемые меры монетарной политики позволяют сохранить стабильность на межбанковском денежном рынке. В целом в банковской системе сохраняется высокий объем ликвидности в национальной валюте, в этих условиях Нацбанк проводит монетарные операции для обеспечения равновесного уровня денежного предложения в экономике.

Ситуация на валютном рынке стабильна, при этом сохраняется гибкость обменного курса в условиях рыночного формирования баланса спроса и предложения иностранной валюты.

В 2025 году степень неопределенности во внешней экономической среде значительно выросла на фоне усиления геополитических факторов и изменений в мировой торговой политике, что обуславливает внешние проинфляционные факторы и волатильность цен на мировых рынках продовольствия и сырья. В региональном разрезе в государствах — торговых партнерах продолжает сохраняться относительно высокая инфляция.

В этих условиях с учетом анализа факторов инфляции в кратко- и среднесрочном периодах, а также принимая во внимание, что денежно-кредитная политика Национального банка ориентирована на перспективу, для поддержания ценовой стабильности в стране в среднесрочном периоде на сегодня видится целесообразным повысить размер учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 9,25 процента.

НБ КР придерживается взвешенного подхода в ходе денежно-кредитной политики и продолжит оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции. В случае возникновения каких-либо рисков для ценовой стабильности Нацбанк не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику.

Следующее плановое заседание правления Национального банка по вопросу размера учетной ставки состоится 25 августа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337787/
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