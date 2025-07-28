По результатам января этого года Кыргызстан вошел в тройку лидеров СНГ по производству макаронных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, общий объем производства макаронных изделий в странах СНГ в январе 2025-го составил 138 тысяч тонн. Из них на долю нашей республики пришлось около 3 тысяч 200 тонн, что обеспечивает третье место после России и Казахстана.

По итогам января — сентября 2024 года экспорт кыргызстанских макарон превысил $5,8 миллиона при поставках почти 1,2 тысячи тонн в Узбекистан с ростом на 53 процента по сравнению с прошлым годом.

За девять месяцев 2023-го экспорт из КР составил 3 тысячи 87,4 тонны макарон (стоимость — 495,7 миллиона сомов). Основными покупателями стали: