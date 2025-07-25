Рынки Нарына проверили на наличие акцизных марок на товарах

Сегодня председатель Государственной налоговой службы при кабинете министров Алмамбет Шыкмаматов вместе с управляющим делами президента КР Каныбеком Туманбаевым провели рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение требований по использованию акцизных марок на товарах на рынках Нарына. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, проведена проверка торговых объектов с целью укрепления налоговой дисциплины и выявления фактов незаконного оборота товаров.

Председатель налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов особо отметил необходимость строгого соблюдения налогового законодательства, в частности требований по использованию акцизных марок.

Фото ГНС. Глава ГНС в Нарыне

По итогам проверок были выявлены нарушения налогового законодательства, связанные с акцизными марками. В отношении нарушителей были применены меры, предусмотренные законом, включая наложение штрафов.

Рейдовые мероприятия такого рода регулярно проводятся по всей территории Кыргызской Республики с целью противодействия теневой экономике, обеспечения законности и укрепления налоговой дисциплины.



