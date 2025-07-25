Аудит выявил нарушения в отчетности и мониторинге кредитов Фонда развития

Счетная палата Кыргызстана завершила аудит микрокредитной компании ОАО «Фонд развития предпринимательства» и выявила ряд нарушений в работе учреждения за 2020–2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно отчету, руководство фонда несет ответственность за использование средств и соблюдение законодательства. В свою очередь, аудиторы пришли к выводу, что, за исключением отдельных нарушений, в целом деятельность фонда соответствовала требованиям нормативных актов.

Однако в ходе выборочной проверки кредитных досье за 2020–2023 годы выявлены серьезные упущения: в десятках случаев отсутствовали документы, подтверждающие целевое использование средств и предварительный мониторинг заемщиков. Не велись журналы заявлений на получение кредитов, а также не проверялась финансовая устойчивость заемщиков, что нарушает внутренние положения и стандарты, утвержденные Национальным банком.

Так, в 2020 году из 20 проверенных дел в 15 случаях отсутствовали подтверждающие документы, в 2021 — в 14, в 2022 — в 11, в 2023 — в 8. Кроме того, в ряде случаев заемщики получали патенты менее чем за месяц до выдачи кредита, не подтвердив ведение бизнеса в течение шести месяцев, как того требует регламент.

Фонд, учрежденный постановлением правительства в 2004 году, является на 100 процентов государственной микрокредитной организацией, учредителем которой выступает Министерство финансов. Основная цель фонда — поддержка малого и среднего бизнеса через выдачу льготных кредитов. В его структуру входят филиалы по всей республике.

Несмотря на выявленные нарушения, аудит отметил стабильный рост финансовых показателей: чистая прибыль фонда за 2024 год составила 62,9 миллиона сомов, что более чем в полтора раза превышает план. Кредитный портфель увеличился с 118,9 миллиона сомов в 2020 году до 1,16 миллиарда сомов в 2024-м.

Счетная палата рекомендовала руководству фонда в дальнейшем строго соблюдать требования нормативных актов, регулирующих микрофинансовую деятельность и процессы кредитования.